Bimba ferita a Sant’Anastasia | entro domani l’udienza di convalida dei due fermi

(Di giovedì 25 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi dovrebbero tenere nella giornata dile udienze dideinotificati dai carabinieri, dalla Dda di Napoli e dalla Procura dei Minori ai due giovani, un 19enne e un 17enne accusati della sparatoria avvenuta martedì sera nel Napoletano, a(alle 23 circa, in piazza Ammiraglio Carlo Cattaneo) nel quale sono rimaste ferite tre persone: padre, madre e figlia (quest’ultima attualmente ricoverata in prognosi riservata nell’ospedale pediatrico Santobono di Napoli) che stavano mangiando un gelato. I due giovani – difesi rispettivamente dagli avvocati Fabio Marfella e Antonio Sorbilli – sono accusati di tentato omicidio e porto illegale di arma in concorso. Entrambi, il maggiorenne, Emanuele Civita, e il minorenne, si sono consegnati ai carabinieri di Castello di ...

La bambina di 10 anni ,con i genitori all'esterno del bar - gelateria di Sant'Anastasia , in provincia di Napoli, è ... approfondimento Agguato nel Napoletano, gravedi 10 anni. Due fermi ...anchedi 3 anni Cronaca [ 19/04/2023 ] Spaccate, la furia dei ladri: furti e danni in bar e pizzerie Cronaca [ 27/01/2023 ] Lecce ancora ko: al 'Via del Mare' vince 2 - 1 la Salernitana ...AGI - È ancora in rianimazione ma è fuori pericolo ladi 10 annicon il papà e la mamma all'esterno del bar di Sant'Anastasia (Napoli) da un 19enne e un 17enne in carcere per tentato omicidio. La piccola è stata raggiunta da un proiettile a ...

Bimba ferita a Sant'Anastasia, la testimonianza del soccorritore: «Urlava e perdeva sangue, così ho salvato la ilmattino.it

La comunità di Sant'Anastasia è stata scossa da un tragico evento che ha visto una bambina di soli 10 anni ferita ...AGI - È ancora in rianimazione ma è fuori pericolo la bimba di 10 anni ferita con il papà e la mamma all'esterno del bar di Sant'Anastasia (Napoli) da un 19enne e un 17enne in carcere per tentato omic ...