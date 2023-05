Bill Gates rompe il silenzio sull’intelligenza artificiale | è peggio di quel che pensavamo

(Di giovedì 25 maggio 2023) Il fondatore di Microsoft lancia un monito pesante e per i lavoratori è allarme sociale. Ecco cosa ha detto.lo dell’intelligenzaè un tema caldissimo perché negli ultimi mesi molti esperti hanno sottolineato che l’impatto sul mondo del lavoro può essere devastante. Probabilmente metà degli attuali posti di lavoro potranno essere bruciati in pochi anni dall’evoluzione dell’intelligenzae si inizia a parlare con insistenza dilo che potrebbe diventare un autentico dramma sociale e della necessità di introdurre subito un Reddito di Base Universale. Grossi rischi per i lavoratori a causa dell’intelligenza– (Foto Ansa) – grantennistoscana.itIl patron di Microsoftè intervenuto su questo tema ed è giusto che sia così ...

Bill Gates è dell'idea che l'intelligenza artificiale cambierà per sempre il modo in cui interagiamo con il web, un cambiamento di cui Opera è ben conscia sin da quando OpenAI ha scioccato il mondo. Secondo il fondatore di Microsoft, le IA come ChatGPT cambieranno il modo in cui facciamo ricerche online e rischiano di far scomparire anche colossi come Google e Amazon. I motori di ricerca tradizionali, le aziende e persino i colossi dell'ecommerce dove è possibile trovare qualsiasi prodotto da acquistare hanno le ore contate.