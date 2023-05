Beto | “Penso a finire bene la stagione | la mia testa non è sul futuro”

Commenta per primo, attaccante dell' Udinese , ha parlato a Sky : 'E' stata una stagione strana, con alti e bassi,di essere diventato un giocatore più completo anche se ho giocato e segnato di meno. Le voci ...: 'solamente a finire bene la stagione' Presente all'evento,ha parlato del suo futuro con l'Udinese: 'Non parlo di futuro, il mio contratto è ancora in ordine . Devo pensare solo a ...... non era scontato o semplice battere la Cremonese, lo si vede ogni giornata ed è quello che. ... Davanti Pereyra e. Le probabili formazioni di Lecce - Udinese LECCE (4 - 3 - 3) : Falcone; ...

Udinese, Beto: "Non penso al futuro. Ho ancora un contratto, voglio finire bene la stagione" TUTTO mercato WEB

Il presidente dell'Udinese ha parlato del futuro dell'attaccante portoghese per il quale il Napoli ha formulato un'offerta.Beto si appresta ad affrontare un'estate calda in ottica mercato, ma vuole restare concentrato sull'Udinese almeno fino alla fine della stagione.