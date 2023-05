Bergamonews per gli alluvionati dell’Emilia | la famiglia Gridelli chiede aiuto | “Ci servono con urgenza un’auto e i letti”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 25 maggio 2023) Ronta di Cesena. “Erano circa le 8 di sera, avevamo finito di cenare, stavamo sparecchiando e parlando di come avremmo trascorso la serata. Improvvisamente mi sono accorta che da sotto la porta d’ingresso stava entrando dell’acqua. Quando mio marito l’ha aperta si è trovato davanti 20 centimetri d’acqua, sul retro ce n’era già mezzo metro”. È proprio in quel momento che per Antonella, suo marito Moreno e i loro figli Ivan di 25 anni e Francesco di 15, inizia l’incubo. Il torrente Savio, che dista più di un chilometro dal loro appartamento di Ronta di Cesena, martedì 16 maggio è esondato entrando nelle abitazioni, nelle cantine, nei garage. L’acqua ha letteralmente travolto Marinella, la loro vicina di casa: il suo corpo è stato ritrovato solo la mattina seguente a 20 chilometri di distanza. Sauro, il marito, ha cercato di salvarla ma non è riuscito ad afferrarla. È morto anche ...