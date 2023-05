Bergamo Historic Gran Prix sulle Mura | le modifiche alla viabilità

(Di giovedì 25 maggio 2023). Torna domenica 28 maggio l’appuntamento con il, la rievocazione storica dell’unicodi, svoltosi nel 1935 e vinto da Tazio Nuvolari su una Alfa Romeo P3, lungo quello che fu definito il “circuito delle” e che gli consentì di conquistare il trofeo “Coppa Città di”. Si affiancarievocazione delquella delle dieci edizioni del Campionato Italiano di motociclismo, tenutesi tra il 1937 e il 1953. Dalle 13.30, a distanza di 30 minuti l’una dall’altra, lungo l’anello delleveneziane partiranno varie manches suddivise in categorie (anteguerra, monoposto, GTS e moto). Le ...

Per consentire lo svolgimento della manifestazione "Grand Prix 2023", "Circuito delle Mura", previsto in Città Alta, è stata emessa un' ordinanza di regolamentazione della circolazione che, nalla giornata di domenica 28 maggio 2023 , ...La rievocazione storica del Gp di, che vide trionfare Tazio Nuvolari su Alfa Romeo P3 nel 1935, si riproporrà nella formulaGran Prix , che si svolge da alcuni anni con ...Sullo storico tracciato del Bergamo Historic Grand Prix l'Alfa Romeo Giulia TZ è tornata a ruggire. Questa piccola sportiva del Biscione riscosse grandi successi in pista negli anni '60 e ha conservato tutto il suo carattere ...

