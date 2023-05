Bergamo Historic Gran Prix | domenica cambia la viabilità

Per consentire lo svolgimento della manifestazione "Grand Prix 2023", "Circuito delle Mura", previsto in Città Alta, è stata emessa un' ordinanza di regolamentazione della circolazione che, nalla giornata di domenica 28 maggio 2023 , ...La rievocazione storica del Gp di, che vide trionfare Tazio Nuvolari su Alfa Romeo P3 nel 1935, si riproporrà nella formulaGran Prix , che si svolge da alcuni anni con ...Sullo storico tracciato del Bergamo Historic Grand Prix l'Alfa Romeo Giulia TZ è tornata a ruggire. Questa piccola sportiva del Biscione riscosse grandi successi in pista negli anni '60 e ha conservato tutto il suo carattere ...

Torna domenica 28 maggio l'appuntamento con il Bergamo Historic Gran Prix, la rievocazione storica dell'unico Gran Prix di Bergamo, svoltosi nel 1935 e vinto da Tazio Nuvolari su una Alfa Romeo P3.