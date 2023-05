Bellinazzo | Bilancio del Napoli migliore d' Italia e tra i migliori d' Europa | non servirà fare plusvalenze

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 25 maggio 2023) Marco, giornalista del Sole 24 ore, è intervenuto su Radio Marte in ForzaSempre. Queste le sue parole: "Questo Scudetto determina un salto di qualità dal punto di vista economico-finanziario anche se andrà opportunamente monetizzato. Ma già la tournée in Corea del Sud è un tassello di una strategia che sul piano commerciale deve portare a valorizzare questo titolo, in cerca di nuovi sponsor o del miglioramento delle condizioni economiche delle attuali sponsorizzazioni. -afferma- Ilsi candida ad entrare in una fascia più alta del calcio europeo e in questo senso il fatto di poter partire come testa di serie l'anno prossimo in Champions mette il club nelle condizioni, sia dal punto di vista sportivo che economico, circa la possibilità di poter ...