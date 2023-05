Bastoni | «Non siamo stanchi! Vittoria è linfa per noi Inter squadra forte»

(Di giovedì 25 maggio 2023)in conferenza stampa è l’unico giocatore presente dopo la straordinariadell’in finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Di seguito le sue parole seguite in diretta su-News.it CONFERENZA– Questa la conferenza stampa di Alessandronel post partita di Fiorentina-. Quarto trofeo in due anni, quanta gioia e come arrivate all’appuntamento con la storia?contenti perché è stato facile vincere un secondo trofeo in un anno dove abbiamo subito tante critiche, però giocheremo anche una finale di Champions League. Era importante vincere oggi e poi concentrarci per la sfida contro l’Atalanta. Prima di giocare la finale. Stai vincendo tanti trofei, Marotta ha detto che è molto ottimista per il tuo ...

... hanno sbagliato Handanovic a restare rintanato fra i pali, poie Dimarco achiudere sull'argentino che è arrivato libero all'impatto sul pallone. Poi si è avvicinata al raddoppio sempre ...Masi dà per vinto e alla fine emerge.5,5: Stringe troppo verso centro area e lascia libero alle sue spalle Nico Gonzalez. Costretto a spendere un fallo da giallo per la negligenza di ......palla in zona offensiva e Bonaventura serve in area l'argentino che stavoltatrova la porta; un minuto dopo Bonaventura calcia sul fondo. Si vede anche l'Inter: al 23' Dzeko servito da...

LIVE - Bastoni: "Rinnovo Non è fatta, ma penso proprio che ... L'Interista

Alessandro Bastoni interviene in conferenza stampa dopo la vittoria della Coppa Italia da parte dell'Inter. Le sue parole: Come arrivate al City "Siamo contenti ..."Non siamo partiti nel migliore dei modi ma abbiamo dimostrato a tutti che sappiamo reagire anche nelle difficoltà. Abbiamo portato a casa un altro trofeo, siamo molto felici". Parole del difensore ...