Basket Serie A2 playoff | ad Udine gara -5 | Monaldi porta i suoi in semifinale

(Di giovedì 25 maggio 2023) Nel derby frae Cividale è un canestro quasi a tempo scaduto diche regala la qualificazione alle semifinali deidiA2 e fa continuare adi sogni per la promozione. Un match equilibratissimo che vive di folate e di periodi del match. Nel primo quarto parte fortissimoche sianche sulla distanza del più dieci. Veemente però è la reazione di Cividale che pian piano risale la china fino are in pari la contesa e a firmare il sorpasso nel periodo centrale del secondo quarto. La partita si incastra su una fase di equilibrio che fa andare le squadre punto a punto fino alla fine. Fino al 84 pari. Poi, quasi a tempo scaduto, è un canestro diche decide il match e il quarto di finale ...

UDINE. È stata una “bella” alla pari, fino alla fine. Un match specchio di questa pazzesca serie play-off regalata da Udine e Cividale agli appassionati del bel basket. A prevalere è stata l’Apu: 86-8 ...RIETI - Niente da fare per la Kienergia Npc: la Stella Azzurra fa il proprio dovere, onora la gara e batte Ravenna 71-69, spedendo in serie B i reatini, anche se c'è il giallo ...