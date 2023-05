Basket | razzismo in A-2 | tifoso della Fortitudo offende Marks imitando una scimmia

(Di giovedì 25 maggio 2023) Brutto episodio dinel. Nel match valevole per i quarti di finale dei playoff di A-2 traBologna-Cento, è proprio quest’ultima a pubblicare un video sul proprio profilo Instagram nel quale si vede unche con un atteggiamento inequivocabile e anche con un labiale insulta Derrick, uno dei due americani di Cento, mimando una. Nel post Cento ha lasciato un commento: “Nel nostronon c’è spazio per il. Se non fai niente per combatterlo, sei parte del problema”. Da parte sua, laha preso le distanze da quelcon un comunicato ufficiale: “In relazione al contenuto del video pubblicato nel ...

Nel post Cento ha lasciato un commento: nel nostronon c'è spazio per il. Se non fai niente per combatterlo, sei parte del problema. Da parte sua, la Fortitudo ha preso le distanze (e ...PEREZ - Sul temae Vinicius è intervenuto anche il presidente Florentino Perez , in occasione della celebrazione del titolo di Eurolega vinto dalla squadra didel Real Madrid: 'Voglio ...Da quel momento la lotta contro ile la segregazione razziale non è stata più la stessa. ... Tra questi anche George Raveling, un ex giocatore diche si trovava sul palco. Fu lui a ...

Razzismo in Fortitudo-Cento: tifoso irride Marks imitando una scimmia La Gazzetta dello Sport

Un filmato inchioda il responsabile. Alla fine del match di playoff a Bologna il club ospite ha diffuso le immagini. La Effe si dissocia: "Colpiremo chi ha sbagliato, ma il nostro è un pubblico sano" ...Spiacevole coda della serie playoff di A2 tra la Tramec Cento e la Fortitudo Bologna, terminata ieri sera con la vittoria di Aradori e compagni. Cento ha condiviso un video con dei gesti di razzismo d ...