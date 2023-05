Basket femminile | Italia bene per due quarti | poi la Spagna scappa e vince

Leggi su oasport

(Di giovedì 25 maggio 2023) Dura solo metà gara la speranza dell’di trovare un risultato di grande importanza contro la. La squadra allenata da Lino Lardo, in quel di Vigo, deve cedere per 55-44 di fronte alle iberiche guidate da Miguel Mendez (ben noto ai parquet tricolori), che fanno ben conto sui 10 punti di Paula Ginzo e Raquel Carrera e su una buona distribuzione degli sforzi offensivi. In chiave azzurra doppia doppia di Sara Madera con 10 punti e 12 rimbalzi, ma anche 12 punti tanto di Cecilia Zandalasini quanto di Olbis Andrè. Nella prima metà di confronto, va detto, i due attacchi si notano palesemente in fase di rodaggio, tant’è che il quarto d’apertura finisce 13-7. In particolare c’è il 9-2 in cinque minuti con tanta Carrera, poi le azzurre stringono le maglie in difesa e in qualche modo restano a contatto. Il recupero provano a propiziarlo Madera e ...