Barella e Brozovic salgono in cattedra | sacrifici premiati in Fiorentina-Inter

(Di giovedì 25 maggio 2023) Nicolòe Marcelosono tra i migliori in campo di(1-2), finale della Coppa Italia 2022/23. I due mediani nerazzurri offrono una prova di grandeo, incidendo attivamente sulla vittoria nerazzurra. PROTAGONISTI SEMPRE – Tra i grandi protagonisti di, finale che vale la nona Coppa Italia della storia nerazzurra, ci sono anche Nicolòe Marcelo. I due compagni, di reparto e di merende, sono tra i migliori in campo nel primo tempo. Anche e soprattutto perché sono loro due a fornire a Lautaro Martinez gli assist per la doppietta che vale il 2-1 (e i 101 gol del Toro con l’). Poi nel secondo tempo calano un po’, non riuscendo a spezzare il ...

...che riceve in verticale dae con un diagonale destro fulmina il portiere per l'1 - 1 . Il 'Toro' è l'uomo in più dei nerazzurri e al 37' la ribalta con una girata al volo su cross di,...... nel primo caso non sale in tempo sul passaggio verticale di, sul secondo dopo il cross diè in ritardo sulla marcatura (nonostante il bel gesto tecnico del "Toro"). Ci si ...... poi l'argentino ha raddoppiato otto minuti più tardi calciando al volo il pallone didal ...fallito il colpo del ko prima con Gosens e poi sprecando un contropiede sull'asse Lukaku -. ...

Calhanoglu dimentica Gagliardini: "Con Mkhitaryan, Barella ... Goal.com

Vittoria in rimonta per l'Inter, che batte la Fiorentina e si aggiudica la Coppa Italia. Per il Corriere dello Sport il migliore in campo è Lautaro Martinez, bene anche Barella e Brozovic, autori dei ...L'attaccante argentino è decisivo con la sua doppietta, il difensore sbaglia sul gol dei viola e soffre Nico Gonzalez ...