Barbiecore è in trend | cos’è il nuovo pink make-up che sta spopolando su TikTok

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 25 maggio 2023)è semplicemente quello che sta accadendo sui social. Già Barbie aveva conquistato il mondo negli anni 90 e aveva dettato legge, e noi bambine millennials non abbiamo fatto altro che obbedirle. Adesso è tornata, e continua ad essere la It Girl sui social che sappiamo (per quanto in molti lo neghino) di amare. Vero che questa ondata disarà sicuramente anche dovuta dall’attesissimo film Barbie live-action di Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling nel ruolo di Ken, in uscita quest’estate. Mail-upche stasue Instagram? Il-upche spopola sui social è ben preciso: metti di sottofondo la musica degli Aqua con ...