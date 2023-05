Barbie | il film con Margot Robbie sarà ispirato ai musical classici con autentica artificialità

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 25 maggio 2023) Tra le ispirazioni deldicon protagonistaci sono senz'altro idi Hollywood: scopriamo quali. Luglio sta per arrivare, e così lo scontro tra titani al botteghino che vedrà coinvolti duecon due cast altrettanto stellari:, con protagonista, e Oppenheimer, con Cillian Murphy nel ruolo titolare. Ma le due pellicole non potrebbero essere più diverse, e la prima sembra ispirarsi anche aidi Hollywood. La vita è un... E anche le ispirazioni diSono infatti titoli come The Red Shoes e The Umbrellas of Cherbourg ad aver aiutato Greta Gerwig e soci a trovare lo ...