Barbaro a Nyon | presentata strategia Uefa su sostenibilità e sport

(Di giovedì 25 maggio 2023) “La ricerca e lo sviluppo delle strategie dinelloè un tema ambizioso sul quale il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica è al lavoro, insieme con il ministero per loe i Giovani. L’invito dellae la visita di oggi aè volta a conoscere i piani del calcio europeo su questo tema”. Così Claudio, sottosegretario all’Ambiente e alla Sicurezza energetica. “La– dice – punta a richiamare l’intero ecosistema calcio europeo intorno a un’agenda comune, tra tutti gli stakeholder, per creare sinergie efficaci incorporando principi, norme e pratiche su diritti umani e sull’ambiente nell’intero ciclo di vita di tutti gli eventi calcistici. Tanti i temi presi in esame oggi: dal trasferimento di conoscenze nei progetti ...