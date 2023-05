Barbara D’Urso resta a Mediaset per il 2024? Cambiamenti in corso

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 25 maggio 2023) Manca poco alla presentazione dei Palinsestie la situazione disembra essersi sbloccata. Le recenti indiscrezioni che arrivano da Cologno Monzese danno per quasi certa la presenza della nota conduttrice nella rete di Pier Silvio Berlusconi. A quanto pare tuttavia, sembra essere sfumata la possibilità di un programma in prima serata. La nota conduttrice dovrebbe essere riconfermata fedelmente al timone di Pomeriggio 5 per un altro anno, ma non ci sono accordi per altre produzioni. Dopo la riconferma nella giuria di Ballando con le Stelle di Selvaggia Lucarelli sembra essere sempre più lontana l’ipotesi che Barbarella arrivi nel talent show condotto da Milly Carlucci. Ma sarà davvero così? I giochi non sono ancora conclusi e tutto potrebbe cambiare. Leggi anche: Dove vedere la replica di Pomeriggio 5