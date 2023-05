Ballottaggi stonati: Conte fugge da Schlein. Il Pd: "Ha paura di essere oscurato da Elly" Il Foglio

Domenica e lunedì il secondo turno in 41 città: il capo del M5S ha fatto di tutto per evitare la segretaria dem. Il centrodestra tornerà unito domani per Catania. Le agende che non tornano della polit ...Da Luca Garibaldi consigliere e capogruppo del Partito Democratico in Regione Liguria Ciao, quattordici morti, 36 mila persone evacuate, 5 miliardi di ...