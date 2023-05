Badminton | Malaysia Masters 2023 | diaspora di teste di serie tra gli uomini | prosegue il cammino di Yamaguchi tra le donne

Leggi su oasport

(Di giovedì 25 maggio 2023) Calato il sipario su questa giornata di incontri nel, undicesimo torneo del World Tour di. Un evento di scena all’Axiata Arena di Kuala Lumpur. Giornata che ha vissuto numerose sorprese, soprattutto nel tabellone maschile. Tra gliè infattidi testa di: in un colpo solo fuori l’indonesiano Anthony Sinisuka Ginting (ko con il cinese Weng), il connazionale Jonatan Christie (fuori con il giapponese Nishimoto) e il malesiano Zii Jia Lee, ko con il taiwanese Lin. Proprio quest’ultimo incrocerà le armi con Kodai Naraoka, unico dei primi otto del seeding rimasto in gioco. Nel torneo femminile,l’avventura della numero 1 al mondo Akane: la giapponese regola la danese Mia Blichfelds in due set ...