Babysitter a 1 euro all’ora | Emanuela | «Qui non cercano dipendenti ma schiavi»

(Di giovedì 25 maggio 2023)a 1Calzarano racconta la sua esperienza: «Qui nonma» La storia diCalzarano è apparsa oggi sul corriere.it.ha 28 anni, è di Pianura (Napoli) e lavora come, ma questa professione a volte riserva delle brutte sorprese. Infatti, la giovane donna ha affidato a Facebook il proprio disappunto per quanto vissuto: “C’è nel 2023 fanno proposte di lavoro assurde e lo Stato si prende anche il lusso di dire che non vogliamo lavorare. Sono stata chiamata poco fa per una proposta didal lunedì al venerdì per 350,00€ al mese a nero, quando gli ho detto che era poco mi ha risposto signora ma per mezza giornata lei ...

Emanuela Calzarano , 28enne di Pianura ( Napoli ), si è sfogata sui social dopo che una famiglia gli ha offerto una posizione da, alla modica cifra di '1l'ora'.

Il suo sfogo social ha un seguito: “Ieri – racconta – ho avuto un’altra offerta, ancora più assurda: sempre come babysitter, dal lunedì al venerdì dalle 8 del mattino alle 7 di sera, per 400 euro al ...L'offerta assurda fatta alla giovane Emanuela Calzarano di Pianura: "Mi volevano come babysitter a poco più di un euro l'ora" ...