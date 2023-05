Avellino | nubifragio e allagamenti Cede il terreno e l’auto travolge un contadino video

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 25 maggio 2023), ancora una vittima del maltempo. Qui, nel comune di Forino, nel pomeriggio c’è stato un violento temporale che ha provocatoin particolare nella frazione Celzi dove ci sarebbero danni ingenti. Sul stanno operando Protezione Civile locale e i Vigili del Fuoco. La vittima è un uomo di 45 anni travolto dalla sua vettura, parcheggiata in pendenza, mentre cercava di recuperarla in uninvaso dall’acqua. L’uomo, di Contrada, stava lavorando in un castagneto. L’uomo era in una zona piuttosto impervia quando, nel tentativo di ancorare la macchina al, è sceso in cerca di un supporto da mettere sotto le ruote. A quel puntoa causa del cedimento del freno a mano lo ha travolto. La piana della frazione Celzi del piccolo comune di Forino è stata più volte colpita da ...