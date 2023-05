Avanza il camerata Bignami Un altro flagello si abbatte sull’Emilia-Romagna

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 25 maggio 2023) Se non dovesse essere il presidente dell’Emilia, Stefano Bonaccini (Pd) il prossimo commissario straordinario in Emilia, Giorgia Meloni ha già in mente il suo nome: il suo compagno di partito viceministro alle Infrastrutture Galeazzo. La Lega sta lavorando alacremente a qualche nome dei suoi ma questi mesi hanno già chiarito che le scelte di Meloni sono le uniche che contano. Lui,, ieri ha parlato in un’intervista a QN: “La stima di un miliardo di danni alle infrastrutture regionali di Bonaccini è “destinata a cambiare nelle prossime settimane, sia a causa delle frane sia per le altre lesioni subite dal territorio. Il vice ministro di FdI, Galeazzo, fotografato con la divisa delle SS in pole per il ruolo di commissario all’emergenza alluvione L’orografia di ...