(Di giovedì 25 maggio 2023) Il Re, si potrebbe dire, è nudo. L?chiesta dalle ricche Regioni del Nord non è un abito di seta e oro. E soprattutto non farà stare meglio le Regioni che oggi...

Sul tema dei costi le audizioni sull'differenziata, che ripartiranno oggi al Senato, si arricchiranno di un'altra voce. È stato infatti deciso di convocare, come chiesto dal senatore del Pd,...... il popolo non avrebbe mai potuto organizzarsi in. Neanche la seppur poco fruttuosa ... intitolata "Il Detonatore" , in cuiun testo a settimana. Related posts: L'EDITORIALE - CONTRA ...Prima l'allarme sulle disuguaglianze tra Nord e Sud poi la correzione dell'Ufficio Stampa: "Quell'analisi era solo una bozza". Insorgono Pd e 5S. Sarracino: "Grave se una manina ha fatto sparire quel .

Autonomia, l'Ue stronca la riforma: «Mette a rischio i conti pubblici e amplia i divari» ilmattino.it

Riforme (Politica) La Commissione incalza l’Italia sul Pnrr. Ma le vere bacchettate sono sui provvedimenti bandiera. Male anche su green e catasto. Di Andrea Colombo ...L’uno-due ha fatto alzare il livello di guardia nella Lega. Prima il report del Servizio di Bilancio del Senato che ha criticato l’autonomia differenziata, poi, ieri, Banca d’Italia che stronca la fla ...