Il capo del Pentagono Lloydspera che l'addestramento per i piloti ucraini sui caccia F - 16 di fabbricazione americana inizi nelle prossime settimane, rafforzando l'Ucraina a lungo termine ma non necessariamente come ...Ed è per questo che le capacità di difesa aerea saranno ancora una volta al centro delle nostre discussioni di oggi", ha poi detto. "Oggi - ha aggiunto - discuteremo anche dei modi per ...Non so se ci sia stato, mache per l'anno prossimo si possa fare qualcosa. Ognuno ha il suo ... Sia nei test con McLaren che nelle prove libere adè andato fortissimo. Era a due decimi da ...

Austin, spero addestramento ucraini su F-16 inizi a breve - Ultima Ora Agenzia ANSA

«In totale, il gruppo di contatto per l'Ucraina ha impegnato quasi 65 miliardi di dollari in assistenza alla sicurezza»: ha detto Austin. «Putin sperava che la nostra determinazione svanisse. E ...Il capo del Pentagono Lloyd Austin spera che l'addestramento per i piloti ucraini sui caccia F-16 di fabbricazione americana inizi nelle prossime settimane.