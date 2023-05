Attimi di paura sul set di Mare Fuori 4 I fan | “Gli attori se la tirano e hanno preferito andarsene”

(Di giovedì 25 maggio 2023) Il 22 maggio sono iniziate le riprese di4 e molti fan sono andati sul set a Napoli per incontrare i loro beniamini. Ma qualcosa è andato storto: non aspettandosi un’accoglienza simile una delle attrici della serie ha vissuto momenti di panico. Deianira Marzano, esperta di gossip, ha postato un video su Instagram nel quale si vede chiaramente l’attrice terrorizzata alla vista della folla rivolgersi al proprio autista: “Corri corri, hai chiuso i finestrini?”. Gesto che è stato interpretato come segno di maleducazione verso chi ha aspettato per ore anche solo per vedere gliall’opera. Alcuni si sono lamentati sui social ma c’è chi ha usato la carta del sarcasmo: “Insomma oggi scopro che glidise laperché davanti ad una folla ...

Volevo che fosse simile a film come Chi hadi Virginia Woolf di Mike Nichols e a Il servo ...che i materiali ufficiali del film definiscono "un perverso gioco al massacro che non conosce...Sono statidi, ma - come ha raccontato - urlando l'uomo è riuscito ad allontanare gli animali, rimediando comunque una ferita alla gamba e una camicia stracciata. All'appello mancano ...Nella ricostruzione del sindacato, anche glipiù concitati, quando via Notarbartolo è stata ... Chi è che al Viminale - conclude Fratoianni - ha tutta questadei cittadini italiani'. ...

Attimi di paura sul set di Mare Fuori 4. I fan: “Gli attori se la tirano e hanno preferito… Il Fatto Quotidiano

A Collegno un automobilista è rimasto bloccato in auto, nel sottopasso. Attimi di paura con la tangenziale bloccata e l'intervento dei sommozzatori. Interrotta anche la circolazione ferroviaria sulla ...StampaAttimi di tensione questa mattina a Salerno, nella zona industriale, dove un tossicodipendente si è barricato in casa dando in escandescenze. Sul posto i Carabinieri della locale Compagnia, agli ...