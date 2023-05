Atti osceni in pieno giorno sul lungomare a Trani Il sindaco | Così no

(Di giovedì 25 maggio 2023) Una coppia ha deciso di avere un rapporto sessuale in spiggia, e in, sotto lo sguardo incredulo e imbarazzato degli altri bagnanti. Ildicommenta la vicenda su Facebook

Gli agenti sarebbero intervenuti, secondo i pm, per la segnalazione di schiamazzi da parte della donna transessuale, ma non perdavanti ai bimbi di una scuola elementare. La procura ha ...Tra i commenti, chi denuncia il ripetersi dianche in luoghi diversi e chi auspica pene severe per i trasgressori 'trasgressivi'. Ma c'è anche chi coglie l'occasione per segnalare buche ...Ironia a parte c'è da ricordare che esiste un articolo del codice penale che sanziona gliin luogo pubblico: Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico compie...

Atti osceni, 40enne assolto al processo - Cesena il Resto del Carlino

tra chi ha ripreso il sindaco sottolineando “lo stato di abbandono e degrado in cui si trova il 99% della città” e chi ha chiesto a gran voce “l’identificazione dei protagonisti del video per ...Pestata da quattro poliziotti locali, aveva solo dato in escandescenze fuori da una scuola elementare. Ora indagini per lesioni e abuso potere ...