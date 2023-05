Attentato | gi eco-teppisti di Ultima generazione | dove volevano colpire

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 maggio 2023) A Lützerath si era già intuito. Nonostante o forse proprio perché i Verdi sono la seconda gamba della maggioranza che sostiene il cancelliere Olaf Scholz, in Germania la pazienza verso gli attivisti del clima è limitata. Nel borgo renano (già abbandonato) e destinato a essere raso al suolo per allargare l'adiacente miniera di carbone, la polizia aveva spostato di peso gli eco-manifestanti che occupavano ruderi e fienili come quelli che si erano incatenati agli alberi di Lützerath. E mentre alcuni poliziotti avevano rimosso per due volte la stessa Greta Thunberg e un gruppetto di suoi accoliti, altri manganellavano i dimostranti più scalmanati. Ieri lo scontro tra le autorità e l'ambientalismo militante ha compiuto un salto di livello: 15 abitazioni di rappresentanti di Letzte Generation sono state perquisite. Le forze dell'ordine hanno spiegato di essere alla ricerca di prove di ...