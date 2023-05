Attacco hacker filorussi contro il Viminale | bloccato il sito della carta identità

Il portale per il rilascio della carta d'identità elettronica del Viminale risulta non raggiungibile . La crew difilorussi Noname057(16) ha rivendicato unal sito. Sul loro canale Telegram, come di consueto, i Noname ironizzano postando un messaggio sotto la foto di un orso con sullo sfondo il tricolore italiano ed una carta d'identità. "...Leggi Anche Cybersicurezza,filorussi rivendicano attacchi ai siti italiani Sul loro canale Telegram, come di consueto, i Noname ironizzano postando un messaggio sotto la foto di un orso con sullo sfondo il tricolore ...Solo un'ora se ci sono caratteri specialiall' Italia : i russi mandano in tilt il sito Il sito (www.cartaidentita.interno.gov.it) risulta fuori uso da ore, con l'indirizzo URL che ...

Nuovo attacco degli hacker filorussi "Noname057(16)" all'Italia. Questa volta è stato preso di mira il portale per il rilascio della carta d'identità elettronica del Viminale, momentaneamente non ragg ...“I servizi della Carta di identità elettronica sono momentaneamente indisponibili esclusivamente per un problema tecnico nella fornitura della connettività internet, causato dall’incendio divampato ne ...