Atp Lione | incredibile! Giocatore perde la testa e viene squalificato VIDEO

Tanta attesa per l'inizio del Roland Garros, ma nel frattempo si stanno disputando tornei di preparazione sia in Francia che in Svizzera Mancano solamente cinque giorni all'inizio del Roland Garros. Il secondo slam della stagione è pronto ad alzare il sipario il prossimo 29 maggio. Grandissima attesa per un torneo più

Prima, però, c'è una giornata tutta da vivere con il grande tennis, con le qualificazioni del Roland Garros, i torneidi Ginevra ee i WTA di Rabat e di Strasburgo. Da non perdere la ...Brutto episodio all'250 di. Lo svedese Mikael Ymer, per un punto contestato durante il match contro il francese Arthur Fils, ha sferrato una racchettata contro la sedia dell'arbitro. Il momento di follia gli è ...( ENTRY LIST ) Clicca qui per le informazioni sul nuovo format 21 - 27 maggio >250 Ginevra ( ENTRY LIST ) 21 - 27 maggio >250( ENTRY LIST ) 28 maggio - 11 giugno > Roland Garros ( ...

