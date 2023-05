ATP Ginevra | programma e orari venerdì 26 maggio

(Di giovedì 25 maggio 2023) Ile glidi26per quel che concerne l’ATP 250 di, torneo che si sta disputando nella settimana che precede il Roland Garros. È tempo di semifinali sulla terra rossa elvetica e l’ordine di gioco prevede l’inizio dei match di singolare alle ore 14:00: i primi a scendere in campo saranno Grigor Dimitrov e Taylor Fritz, mentre la seconda semifinale si disputerà a seguire. Non conosciamo ancora i due atleti che si sfideranno: il primo verrà fuori dal match che opporrà Casper Ruud a Nicolas Jarry, il secondo sarà uno tra Alexander Zverev e Yibing Wu. ATP 250– ILDI VENERDI’ 26Non prima delle 14:00 – (4) Dimitrov vs (2) Fritz A seguire – (1) Ruud / Jarry vs (3) Zverev / Wu SportFace.

Tennis Marco Cecchinato sta disputando una buona annata su terra rossa dove è riuscito a scalare ... però l'azzurro è in un buon momento seppur aha avuto un piccolo infortunio che ne ha ...Prima, però, c'è una giornata tutta da vivere con il grande tennis, con le qualificazioni del Roland Garros, i torneidie Lione e i WTA di Rabat e di Strasburgo. Da non perdere la ...Ruud ha vinto anel 2021 il secondo titolodella carriera superando in finale il canadese Denis Shapovalov per 76 64 e a2022 l'ottavo titolobattendo in finale il portoighese ...

ATP Ginevra: Ruud, Fritz e Dimitrov ai quarti Ubitennis

L’ATP di Lione e l’ATP di Ginevra sono i due tornei che precedono l’inizio del Roland Garros, secondo torneo Slam della stagione. Oggi 25 maggio sono in programma i quarti di finale e sulla terra ...Tanta attesa per l'inizio del Roland Garros, ma nel frattempo si stanno disputando tornei di preparazione sia in Francia che in Svizzera ...