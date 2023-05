(Di giovedì 25 maggio 2023)punta a fare bene in quel di Losnella gara Gold del Continental Tour. La martellista azzurra torna oltreoceano dopo il quarto posto iridato della scorsa stagione a Eugene, preludio alla medaglia di bronzo conquistata agli Europei di Monaco. Un momento in cui la primatista azzurra si confronterà con le migliori al mondo e puntare chissà ad un futuro prospero. Infatti, saràtutto il podio dei Mondiali: dall’oro della statunitense Brooke Andersen che quest’anno con 80,17 è diventata la terza di sempre a sfondare il muro degli 80 metri, all’argento della canadese Camryn Rogers, già approdata al personale di 77,84, fino al bronzo dell’altra americana Janee’ Kassanavoid., inoltre, Jillian Weir (Canada), quinta della rassegna in Oregon, oltre all’ex campionessa del ...

Leggi anche Golden Gala a Firenze, non c'è Tamberi Leggi i commenti: tutte le notizie 25 maggio - 19:39Slitta l'esordio stagionale sui 100 metri di Marcel Jacobs. Il campione olimpico, atteso domenica nella seconda tappa della Diamond League a Rabat , ha dato forfait a causa di una sciatalgia , per la ...Il nuovo responsabile del settore giovanile lariano è già al lavoro e sta programmando il nuovo sistema di allenamento e di preparazione. Il settore giovanile lariano comincerà a lavorare ...

Atletica: Sara Fantini presente a Los Angeles, sfida al top nel martello SPORTFACE.IT

Colpo di scena. Purtroppo non sarà domenica 28 maggio il giorno dell'atteso ritorno in gara sui 100 metri di Marcell Jacobs. L'azzurro deve rinunciare al Meeting di Rabat, in Marocco, e alla sfida con ...Salta l'esordio stagionale di Marcel Jacobs, il campione olimpico dei 100. Il velocista azzurro, atteso domenica al meeting di Rabat valido per la Diamond League, avrebbe dovuto sfidare l'americano Ke ...