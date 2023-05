Atletica | Jacobs rinvia l' esordio stagionale | non gareggerà nei 100 metri a Rabat

(Di giovedì 25 maggio 2023) Roma, 25 mag. - (Adnkronos) - Il due volte campione olimpico Marcellnondomenica a, in Marocco, dove era atteso per il debuttosui 100, nella seconda tappa della Diamond League 2023. A dare l'annuncio lo stesso 28enne bresciano sui suoi profili social. “Sono costretto a saltare il debutto sui 100e il primo confronto di quest'anno con Kerley a, a cui tenevo moltissimo, a causa di un leggero blocco lombo-sacrale che conto di risolvere al più presto. Non è un infortunio, è solo il risultato di un falso appoggio, che però mi impedisce di gareggiare in Marocco. Tecnicamente mi sento in forma e pronto a fare una bella stagione all'aperto. La sfida è solo rimandata”.

Questo l'annuncio di Marcellai microfoni di Sky Sport: "Sono costretto a saltare il debutto sui 100 metri e il primo confronto di quest'anno con Kerley a Rabat, a cui tenevo moltissimo, a ...è stato fermato da una sciatalgia, per la quale ha già effettuato il primo ciclo di cure a Monaco, presso il professor Mueller - Wolfarth. "La sfida è solo rimandata" , ha detto ...Un fulmine a ciel sereno: l'atteso esordio di Marcell, previsto per domenica sera nei 100 della tappa di Diamond League di Rabat, in Marocco, non ... non c'è Tamberi Leggi i commenti: ...

Atletica, Diamond League Rabat 2023: programma, orari, tv, streaming. C'è Jacobs vs Kerley! OA Sport

Roma, 25 mag. – (Adnkronos) – Il due volte campione olimpico Marcell Jacobs non gareggerà domenica a Rabat, in Marocco, dove era atteso per il debutto stagionale sui 100 metri, nella seconda tappa del ...Salta l'esordio stagionale di Marcel Jacobs, il campione olimpico dei 100. Il velocista azzurro era atteso domenica al meeting di Rabat in Marocco, gara valida per la Diamond League, dove avrebbe ...