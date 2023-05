(Di giovedì 25 maggio 2023)i 100 metri per ben tre volte nel giro di tredici giorni, cimentandosi sempre in Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante dileggera. Il Campione Olimpico farà il proprio debutto stagionale il prossimo 28a Rabat (Marocco),tornerà aggiare all’aperto dopo 285 giorni di assenza (ad agosto 2021 si laureò Campione d’Europa) e tornerà a rianimare la Diamond League dopo due anni (nel luglio 2021 fu terzo a Montecarlo prima dell’apoteosi dei Giochi di Tokyo).darà vita allo scontro totale con lo statunitense Fred Kerley. L’attesissima sfida tra l’azzurro e il Campione del Mondo (9.88 domenica scorsa) è il piatto più atteso di questa primavera dopo gli accesi ...

La manifestazione è patrocinata dalla Federazione ItalianaLeggera, dalla Regione ... saranno oltre 300 i partecipanti alla 21,097 km agonistica inserita nelnazionale Fidal, ma ...Anzitutto, non sono i due comuni ad organizzare le gare, ma la Pro loco da un lato e l'...che la Aosta21k era stata inserita nell'elenco delle manifestazioni da presentare per il...Da quest'anno la manifestazione entra per la prima volta nelinternazionale World ...ai blocchi di partenza monregalesi troveremo invece lo specialista bresciano della Bergamo Stars...

Atletica, il calendario delle gare di Marcell Jacobs da maggio a fine giugno: tutte le date e dove correrà OA Sport

Marcell Jacobs correrà i 100 metri per ben tre volte nel giro di tredici giorni, cimentandosi sempre in Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Il Campione O ...Domenica 28 maggio andrà in scena la seconda tappa della Diamond League 2023, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Sarà Rabat (Marocco) a ospitare l'avvincente kermesse e ...