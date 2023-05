Atletica | Diamond League Rabat 2023 | programma | orari | tv | streaming C’è Jacobs vs Kerley!

(Di giovedì 25 maggio 2023) Domenica 28 maggio andrà in scena la seconda tappa della, il massimo circuito internazionale itinerante dileggera. Sarà(Marocco) a ospitare l’avvincente kermesse e a lanciare la volata verso il Golden Gala, invenerdì 2 giugno a Firenze. Si preannuncia una serata particolarmente appassionante, considerando la sfilza di big che saranno presenti in terra africana per entrare nel vivo della stagione agonistica. I riflettori saranno puntati sul roboante confronto tra Marcelle Fred Kerley. La sfida tra il Campione Olimpico e il Campione del Mondo dei 100 metri sarà indubbiamente il piatto caldo, il terzo incomodo sarà rappresentato dal keniano Ferdinand Omanayala. Da non perdere i 200 metri femminili e il salto in alto ...

Atletica, Diamond League Rabat 2023

