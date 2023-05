Atalanta | Gasperini | “Futuro? Sul web scrivono di tutto | io penso solo al campo”

(Di giovedì 25 maggio 2023) Gian Pieroha rilasciato delle dichiarazioni durante l’evento “Accademia dello Sport per ladarieta’ Bergamo 2023”. “Se ho delle novità sul mio? Sul web ci sono scritte talmente tante cose che neanche le guardo. La cosa migliore da fare è guardare poco e avere la concentrazione su queste due partite. C’è già la sicurezza che siamo tornati in Europa, ora abbiamo l’opportunità di migliorare il tipo di coppa, siamo teoricamente dentro a tutte, a due giornate dal termine questo ci dà grande energia”. SportFace.

Commenta per primo Il tecnico dell'Gian Piero, ospite dell'Accademia dello Sport per la Solidarietà per un incontro benefico di tennis, ha rivelato le sue impressioni sul campionato e sulle voci insistenti del web ...... tra presente e voci di un possibile addio Ai microfoni de L'Accademia Sport e Solidarietà, ha parlato l'allenatore dell'Gian Pierosu quelle che sono state le voci su un suo ...Il tecnico dell'Gian Piero, ospite dell'Accademia dello Sport per la Solidarietà per un incontro benefico di tennis, ha rivelato le sue impressioni sulle voci insistenti sul suo futuro.è ...

Atalanta, Gasperini: 'L'Europa una gioia ma vogliamo di più, le voci sul Napoli...' Calciomercato.com

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha ironizzato sul suo futuro a margine dell'evento 'Accademia dello Sport per Solidarietà Bergamo 2023' ...Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, ospite dell'Accademia dello Sport per la Solidarietà per un incontro benefico di tennis, ha rivelato le sue impressioni sul campionato e sulle voci ...