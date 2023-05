Asvis | l’Italia e lo sviluppo sostenibile | urgenze | aspettative e impegni

(Di giovedì 25 maggio 2023) Durante l’evento conclusivo del Festival, che si è svolto mercoledì 24 maggio alla Camera dei deputati, sono state presentate alle istituzioni nazionali, europee e internazionali i frutti della riflessione maturata durante la manifestazione per discutere i passi da intraprendere per portare l’Unione europea esu un percorso didal punto di vista economico, sociale, ambientale e istituzionale. L’: a conclusione del Festival dello, la proposta a Governo e Parlamento di una roadmap per rispondere alla forte domanda di politiche per la sostenibilità che arriva dalla società civile, nell’ambito delle sue caleidoscopiche riflessioni e proposte che oggi, nell’immediato non possono che essere inclusive e che personalmente individuo, ...

... che aderisce ade partecipa alle 17 giornate dei goals ...In primo piano come la Regione Emilia Romagna e Modena agiscono per'... La sostenibilità non è solo economica: insieme a Pmg, ...... comprese quelle contenute nel Decalogo "Dieci idee per unsostenibile" elaborato dall'alla vigilia delle elezioni politiche. "Ribadendo'urgenza di sostenere le persone, le comunità e ......può continuare ad essere al primo posto tra le regioni d'... È necessario il supporto normativo,'intercettazione di fondi: ... Promosso dall'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (), ...