Aston Villa | blinda due gioielli

(Di giovedì 25 maggio 2023) L'i suoi: come riferisce il Daily Telegraph, sono in fase avanzata i discorsi per i rinnovi di John McGinn e...

... il centravanti giallorosso si è sempre mostrato molto lucido sotto porta, superando anche i venti gol in quattro occasioni tra Roma,, Bristol City e Chelsea Under 21. In attesa di capire ...7 Secondo quanto riferito da Tuttosport, su Origi si registrerebbero gli interessamenti ( oltre che dalla Super Lig) da parte die West Ham.Difensori : Trent Alexander - Arnold (Liverpool), Lewis Dunk (Brighton), Marc Guehi (Crystal Palace), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (), Luke Shaw (Manchester United), ...

Milan, Origi utile per la plusvalenza: sul belga ci sono Aston Villa e West Ham Milan News

L'Aston Villa blinda i suoi gioielli: come riferisce il Daily Telegraph, sono in fase avanzata i discorsi per i rinnovi di John McGinn e Ollie Watkins.La prima stagione di Divock Origi con il Milan è stata sotto tutti gli aspetti deludente. Sono26 le presenze in stagione con 2 ...