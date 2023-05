Aston Martin DB12 | la nuova saluta il V12 e sposa la causa del V8 biturbo – FOTO

(Di giovedì 25 maggio 2023) L’ultima nata in casa, la, hato il più nobile dei frazionamenti motoristici: non fatevi ingannare da quel “12” che segue al “DB”, perché sotto al cofano della più esclusiva dellenon c’è più un V12 ma un più razionale (e più potente) motore V8. Oltretutto,ha firmato una partnership con la Federazione Italiana Sport Equestri ed è “Official High-Performance Partner” del Concorso Ippico Internazionale Ufficiale di Roma, in programma dal 25 al 28 maggio presso l’ovale di Piazza di Siena, all’interno del Parco di Villa Borghese. Ma torniamo alla. Se per la carrozzeria si è scelta la via della continuità stilistica, all’interno il cambio generazionale è più evidente: ...

Il suo compagno di team () Lance Stroll paga a 100 su Sisal e troviamo quote siderali anche per i due piloti Mercedes: il sette volte campione del Mondo Lewis Hamilton vale 33 su ...Quest'anno l'ha fatto un grande balzo in avanti, la Red Bull resta su un altro pianeta, soprattutto la domenica. Lo sappiamo tutti, a Monaco la qualifica è molto importante e penso che ...Secondo il messicano, quello di Monaco non è il circuito perfetto per Red Bull, e siache Ferrari potranno rivelarsi delle minacce per la RB19. Le parole di Perez ' Sappiamo che non è il ...

È il primo esempio della nuova generazione di auto sportive ed annuncia di fatto una nuova era per Aston Martin a 110 anni dalla fondazione della celebre Casa di Gaydon. Lo fa offrendo un cambiamento ...Tiene le carte abbastanza coperte Fernando Alonso alla vigilia delle prove libere del GP di Monaco, sesto appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1. Il pilota dell'Aston Martin infatti, intervenuto ...