Asteroid City | la recensione | Wes Anderson cita se stesso | ma con stanchezza

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 25 maggio 2023) Ladi, il nuovo film di Wescon un gran cast che comprende Scarlett Johansson, Bryan Cranston, Maya Hawke e Tom Hanks. In concorso al Festival di Cannes 2023. La riconoscibilità è un valore che ci piace riconoscere e apprezzare. Una mano autoriale ci sembra da sempre importante, preziosa, e non sono tanti gli autori contemporanei che sono immediatamente riconoscibili da una sola scena. Uno di questi è Wes, regista che amiamo e seguiamo sempre con affetto, che ha saputo unire questa impronta stilistica forte a un gusto del racconto capace di coinvolgerci. Una sintesi che purtroppo non abbiamo riscontrato nel suo ultimo lavoro presentato al Festival di Cannes 2023 e cercheremo di spiegarvi i motivi nella nostradi ...