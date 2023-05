Assassin’s Creed Mirage | Gameplay e Uscita svelati

Leggi su gamerbrain

(Di giovedì 25 maggio 2023) Il team diè entusiasta di annunciare chesarà disponibile a partire dal 12 ottobre 2023, e i pre-ordini sono ora aperti in occasione del 15º anniversario del marchio. Nuove funzionalità e abilità nel trailer delNel trailer del, potrai ammirare nuove funzionalità, tra cui l’Focus, che permette a Basim di marcare e assassinare diversi bersagli consecutivamente. Avrai a disposizione anche strumenti classici degli Assassini, come coltelli da lancio e bombe fumogene. Sarà introdotta una nuovissima abilità di parkour chiamata Pole Vault, che ti permetterà di sperimentare il coinvolgente “parco giochi per Assassini” che la città di Baghdad offre all’eroe. Basim, fedele al suo ...