Aspettando la pista ciclabile | la città partecipa alla Giornata nazionale della bici

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 25 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIn occasionemondialecletta, sabato 3 giugno 2023, Avellino sale in sella per testare il futuro percorsoche si snoderà da viale Italia al Centro storico, da rione Valle a Borgo Ferrovia. ” Semplice, economica, affidabile, sostenibile, longeva, versatile. Lacletta fa partenostra vita da più di 200 anni- ricorda l’amministrazione comunale- Ha accompagnato su due ruote la storia del mondo, l’evoluzione dell’uomo, le conquiste, le imprese eroiche, nella vita come nello sport. Tutti in sella per le strade di Avellino è un tour organizzato in collaborazione con Lineache, partendo alle 9:00 da via Brigata Avellino, 81, per tutta la, metterà a sistema le ...