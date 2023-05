Ascolti tv ieri | Coppa Italia meno vista di sempre | Chi l' ha Visto a 2 mln

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 25 maggio 2023) Come rivelano glitv di, mercoledì 24 maggio 2023, la finale diFiorentina-Inter su Canale 5 ha raccolto davanti al video 6.997.000 telespettatori, share 33.3%, non superando l'ultimo atto Juventus-Inter dello scorso anno andata in onda sulla rete ammiraglia del Biscione (8.699.000 spettatori - 41.5%) e rimanendo lain assoluto in termini di platea televisiva. Ad oggi la finale piùè quella del 2010 Inter-Roma con 11.694.000 spettatori, mentre in termini di share Juventus-Napoli del 2012 con il 42.4%. Di seguito glitv disera degli altri canali: Rai1 Il Diritto di Contare 2.056.000, 11.3% Rai2 The Good Doctor 958.000, 4.7%1 Pirati dei Caraibi 881.000 ...