Ascolti Tv 24 maggio 2023 | in 7 milioni 33 3% per la finale di Coppa Italia

Tv 242023 in prima serata su Rai1 Il Diritto di Contare 2.056.000 spettatori pari all'11.3%. Su Canale 5 la finale di Coppa Italia Fiorentina - Inter è stata vista da una media di 6.Il 242023, durante i festeggiamenti per la vittoria della Coppa Italia da parte dell'Inter, ... delle tue storie, dei tuoi sogni Della tua vita, della musica cheMentre ti guardo già ...tv mercoledì 242023: preserale e access prime time Rai Uno: Affari tuoi hanno totalizzato 4.431.000 spettatori (20.73%); Rai Uno: Cinque minuti con Bruno Vespa ha intrattenuto 4.260.

Ascolti tv martedì 23 maggio: chi ha vinto tra Imma Tataranni e Al Bano – 4 Volte 20 Fanpage.it

Ascolti Tv 24 maggio 2023 in prima serata su Rai1 Il Diritto di Contare 2.056.000 spettatori pari all’11.3%. Su Canale 5 la finale di Coppa Italia Fiorentina-Inter è stata vista da una media di ...È lo spirito con cui l’agenzia Better Days ha annunciato il cast di 100 artisti che da venerdì 26 a domenica 28 maggio, dalle 16 a notte fonda ... tanti artisti che hanno cose da dire e non sono ...