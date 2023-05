‘Ascolta e vedrai’ online l’episodio sull’occhio secco

Leggi su italiasera

(Di giovedì 25 maggio 2023) (Adnkronos) – A cosa è dovuto l’occhio? Quali sono i sintomi più frequenti e cosa fare in caso di occhio? Scopriamo con l’Oculista Italiano rimedi e suggerimenti per riconoscere e curare una sindrome in forte incremento, specie tra bambini e adolescenti, che se persistente può trasformarsi in una patologia oftalmica complessa. L'articolo proviene da Italia Sera.