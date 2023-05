Arsenal | pronta una cessione per far spazio a Maddison

... stanno facendo ragionare l'exsu un futuro distante da Torino, con la Premier in prima ... c'è da trovare un accordo con i proprietari del cartellino - l'Atalanta -a blindare il classe ...Commenta per primo L'sta preparando un'offerta record superiore ai 100 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni di Declan Rice , 24enne centrocampista del West Ham. Lo riporta il Telegraph .Commenta per primo Non solo l'. Secondo quanto riportato dal Mirror , anche il Bayern Monaco ha messo gli occhi su Declan Rice , 24enne centrocampista del West Ham.

Arsenal, pronta la rivoluzione in estate: James Maddison e Declan Rice gli obiettivi principali TUTTO mercato WEB

La meravigliosa parabola dell'Arsenal, che domina la Premier sfiorando l'impresa, frutto del meticoloso lavoro del suo tecnico: Mikel Arteta ...L'Arsenal vuole riportare il titolo a casa: per farlo bisogna rafforzarsi sul mercato, l'obiettivo della dirigenza è Rice ...