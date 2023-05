Arriva la “BREAKFAST SMILE” per il benessere e il buonumore dei bambini e dei loro genitori

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 maggio 2023) (Milano, 25 maggio 2023) - • Nesquik introduce in Italia un nuovo modo di vivere la colazione in famiglia: una nuova esperienza multisensoriale del risveglio vissuto come momento per stare bene insieme. • Secondo Alberto Pellai, Medico e Psicoterapeuta “a colazione isono affamati di relazione! La colazione serve a riempire il serbatoio dell'energia metabolica, così come il tempo del risveglio e del primo mattino servono al bambino per riempire il suo serbatoio dell'energia emotiva e affettiva”. Milano 25 maggio 2023 – La mattina è un momento impegnativo per le famiglie e per molti, costretti a vivere gli spostamenti casa-scuola-lavoro, con l'ansia dei possibili ritardi dovuti ai trasporti e/o al traffico, la giornata rischia di partire spesso con il piede sbagliato. Le conseguenze sull'umore sono inevitabili non solo per i grandi, ma ...