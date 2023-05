Armi nucleari tattiche dalla Russia in Bielorussia | cosa sono

2023 - 05 - 25 13:05:05 Accordo Mosca - Minsk per ospitare testatein Bielorussia È stato firmato oggi l'accordo per custodirerusse in un deposito speciale in territorio bielorusso. L'intesa, riferisce la Tass, è stata siglata oggi a Minsk dal ministro della Difesa russo Sergei Shoigu e il collega bielorusso ...Da parte sua, Khrenin ha osservato che "il dispiegamento dinon strategiche [in Bielorussia] è una risposta efficace alle politiche aggressive dei paesi non amici". Nell'ambito dell'...Mosca spostanon strategiche in Bielorussia Intanto si alza sempre più la tensione con la Nato , e si incandescente l'ex cortina di ferro in Europa.russe non strategiche ...

La Russia porta armi nucleari «non strategiche» in Bielorussia. Shoigu: «Stiamo resistendo alla guerra dell'Occidente ... Open

Seoul (Agenzia Fides) - La comunità cattolica in Corea del Sud commemora con un profondo anelito di pace il 70° anniversario della fine della guerra che sconvolse la penisola dal 1950 al 1953. La Chie ...I ministri della difesa bielorusso e russo, Viktor Khrenin e Serghei Shoigu, hanno firmato oggi a Minsk i documenti che regolano il dispiegamento di armi nucleari non strategiche russe in Bielorussia, ...