Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 25 maggio 2023) L’Imperono profumava di. La verità sul bouquet più in voga in quegli anni è racchiusa dentro un vasetto di oltre 2mila anni fa ritrovato a Carmona (Siviglia). A ‘riportare in vita’ l’essenza è stato un gruppo di ricerca dell’università di Cordoba. CDhe ha identificato per la prima volta la composizione di una fragranzana dell’epoca. Un viaggio ‘olfattivo’ che ha riportato indietro il nastro della storia, fino a 20 secoli fa nella cittàna di Carmo. Quando qualcuno depose un vaso di unguento in un’urna funeraria. Duemila anni dopo, il gruppo di ricerca FQM346 dell’ateneo spagnolo, guidato dal professore di Chimica organica José Rafael Ruiz Arrebola, è riuscito a descrivere chimicamente i componenti dell’archeoprofumo. Risalente al I secolo dopo Cristo. I risultati sono pubblicati sulla rivista ...