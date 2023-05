Arance senza muffa grazie al lievito | così cinque studenti di Catania hanno vinto per la loro scuola 75mila euro

(Di giovedì 25 maggio 2023) Lieviti per evitare l’insorgenza delle muffe sulle? Uno scenario possibile, se non a portata di mano,alla ricerca scientifica. Quella portata avanti negli scorsi mesi dadi unasuperiore di, il liceo scientifico Galileo Galilei, che ieri è stata premiata con il massimo riconoscimento previsto dal concorso “Mad for Science” indetto dalla Fondazione DiaSorin. Protagonisti del progetto “Per un pugno di: i lieviti come microrganismi di biocontrollo contro l’insorgenza di muffe sugli agrumi” un team digiovanissimi – Simone Correnti, Simone Cutrona, Noemi Maria Fazio, Samuele Lombardo e Francesco Pieracciani – sotto la guida del prof. Vincenzo Adornetto. Una ricerca, quella sulla prevenzione delle ...

