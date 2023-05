Aragozzini | «Invitai Tina Turner nella mia suite | mi porse le labbra E io sparai tre colpi di pistola in aria Poi per due anni fummo fidanzati»

Leggi su open.online

(Di giovedì 25 maggio 2023) Il primo incontro intimo avvenne in un famoso albergo di Rimini dopo il concerto cheaveva appena terminato. «Stavamo nello stesso albergo, lei stava in unae io in un’altra. Lamia dove avevo organizzato una cena fredda in terrazza». Il racconto è di Adriano, discografico e impresario internazionale di concerti ed eventi a Un giorno da pecora del 25 maggio. E in quella cena scattò la scintilla di un amore fra la rockstar americana e l’impresario italiano che sarebbe durato quasi duee mezzo. Ma fu una scintilla molto particolare. «Lei si presentò», ha raccontato, «con un abito da sera straordinario dopo avere fatto la doccia e mangiammo parlando e scherzando. Io la guardai e le dissi: ...