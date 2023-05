Anziano cade in casa | spettacolare salvataggio dei Vigili del fuoco – VIDEO

(Di giovedì 25 maggio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colorda parte deidel, che si imbragano per salire al secondo piano di una palazzina in via Goffredo Mameli a Milano e salvare, di prima mattina, uncaduto inindeidelIlmesso in atto daidelnei ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title ...

Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica in codice rosso; l'è stato stabilizzato dai soccorritori che successivamente lo hanno accompagnato con la massima urgenza al San ...L'è stato stabilizzato sul posto, intubato e trasferito in ospedale dove è arrivato in condizioni molto gravi. Leggi qui il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB . Per ogni ...sul tetto di casa mentre fa dei lavori, grave un 86enne Era salito sul tetto della propria ... dall'auto medica e dall'elisoccorso, atterrato nei campi adiacenti la casa dell'. Le sue ...

Anziano cade dal tetto dove stava sistemando le tegole: è gravissimo Giornale di Brescia

Spettacolare salvataggio da parte dei Vigili del fuoco, che si imbragano per salire al secondo piano di una palazzina in via Goffredo Mameli a Milano e salvare, di prima mattina, un anziano caduto in ...Gli ungulati passeggiano indisturbati (e fanno cadere le croci). I visitatori lamentano le condizioni di degrado: «Qui neanche i bagni funzionano, è una vergogna» ...